RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українське сміття
вивозитимуть до Польщі

Українське сміття вивозитимуть до Польщі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:52

Українське сміття вивозитимуть до Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Київська влада веде переговори про переробку б/у батарейок в Європі

Дивися повний текст Українське сміття вивозитимуть до Польщі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86414
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:53

Кто будет за вывоз платить?
С каких пор чиновник КГГА решает за всю Украину?
Где будут брать мусор - батарейки? Для этого их надо сначала начать раздельно собирать.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 924
З нами з: 12.12.14
Подякував: 89 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:57

Re: Українське сміття вивозитимуть до Польщі

"Більше того, в країні навіть немає планів будівництва подібного підприємства."
В стране есть планы по строительству хоть какого-нибудь завода? Магазины рошен не предлагать.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7018
З нами з: 03.11.08
Подякував: 383 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:04

Прикольно. В Украине нет предприятий, которые перерабатывают батарейки. Бизнес в этом не заинтересован, ему неинтересно.
Зато чиновники КГГА очень озабочены этим вопросом, наверно поляки не против еще занести откат :mrgreen:
tigr-uu
 
Повідомлень: 553
З нами з: 05.02.11
Подякував: 151 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:47

Как всегда - позорище во всем и для всех.
Пригласите инвесторов, дайте им зеленый свет и 5 лет работы без лишних наЛохов. Но кому она нада, эта Украина.
Семьи то у них в Европах/Америках.
Rainbow
 
Повідомлень: 1997
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:02

  Rainbow написав:Пригласите инвесторов, дайте им зеленый свет и 5 лет работы без лишних наЛохов.

Зеленый свет глазами инвесторов и глазами украинских чиновников, страдающих дальтонизмом не позволяют найти обоюдовыгодное решение.
Евгений Н.
 
Повідомлень: 443
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:15

Re: Українське сміття вивозитимуть до Польщі

  Rainbow написав:Пригласите инвесторов, дайте им зеленый свет и 5 лет работы без лишних наЛохов.

Наші чиновники дають зелене світло тільки за зелені папірці, без варіантів.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 331
З нами з: 24.05.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:29

Для чого у Львові вже 3-4 роки збирають ці батарейки,незрозуміло.
borzol
 
Повідомлень: 78
З нами з: 10.03.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:59

я тоже собираю батарейки-позолоченные и перерабатываю их в платиновые .денег за это не беру.может кмда заинтересуется.
1957vasily
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 28.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українське місто увійшло до сотні найпривабливіших...
R2 » Нед 16 гру, 2018 15:44
1 82
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 гру, 2018 15:44
yama
Гроші на сміття: в Києві планують підвищити тарифи на...
R2 » Сер 28 лис, 2018 14:52
7 696
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лис, 2018 17:10
ruvex
У Польщі понад 90% фірм хочуть взяти на роботу іноземців
R2 » Пон 26 лис, 2018 09:02
1 97
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лис, 2018 09:02
Попаданец

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5657)
28.12.2018 11:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.