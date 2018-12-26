RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні зростають зарплати
і кількість IT-фахівців...

В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:08

В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 2018 рік в Україні працюють майже 160 тисяч IT-фахівців, що на 26% більше, ніж в 2017.

Дивися повний текст В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців (дослідження).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86395
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:09

мне тут один писал, помню, вчера, что 5-10 тыс бакинских раздают всем после 5 лет ударной работы. Это на Украине.
а в Китае, так ваще меньше 50К долларов (я так понял в месяц), программерам не плотят.
я писал 2-3, немного отстал от жизни, бывает.
sequence
 
Повідомлень: 1636
З нами з: 29.12.15
Подякував: 155 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, скільки доріг хочуть побудувати в Україні...
R2 » Чет 27 гру, 2018 14:34
1 10
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 14:34
jeugen
У Росії кажуть, що видобули рекордну кількість газу в...
R2 » Чет 27 гру, 2018 09:52
4 118
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 13:13
Джон
Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати... 1, 2
R2 » П'ят 21 гру, 2018 14:46
18 858
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 11:22
Imp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.