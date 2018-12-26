Станом на 2018 рік в Україні працюють майже 160 тисяч IT-фахівців, що на 26% більше, ніж в 2017.
Дивися повний текст В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців (дослідження).
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Додано: Чет 27 гру, 2018 14:08
В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців...
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Дивися повний текст В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців (дослідження).
Додано: Чет 27 гру, 2018 14:09
мне тут один писал, помню, вчера, что 5-10 тыс бакинских раздают всем после 5 лет ударной работы. Это на Украине.
а в Китае, так ваще меньше 50К долларов (я так понял в месяц), программерам не плотят.
я писал 2-3, немного отстал от жизни, бывает.
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