Станом на 2018 рік в Україні працюють майже 160 тисяч IT-фахівців, що на 26% більше, ніж в 2017.
Дивися повний текст В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців (дослідження).
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Додано: Чет 27 гру, 2018 14:08
В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців (дослідження).
Додано: Чет 27 гру, 2018 14:09
мне тут один писал, помню, вчера, что 5-10 тыс бакинских раздают всем после 5 лет ударной работы. Это на Украине.
а в Китае, так ваще меньше 50К долларов (я так понял в месяц), программерам не плотят.
я писал 2-3, немного отстал от жизни, бывает.
Додано: Чет 27 гру, 2018 14:22
Re: В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців...
Додано: Чет 27 гру, 2018 16:25
так это вы не мне пишите, а одному персонажу с собачкой на аватарке
у меня треть курса в США/Канаде, треть - Германии, нигде столько не платят, если ты не пишешь софт для высокочастотного трейдинга
Додано: Чет 27 гру, 2018 16:44
Ну мы же все таки истинная элита нации и на будущие 20 лет один из основных драйверов роста ВВП Украины.
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:32
это каким таким боком вы стали "драйверами"? Программеры нужны, когда есть что программировать - а с этим проблемы: станкостроения нет, машиностроения нет. Более того, "драйвера роста", ровно как и прочие обеспеченные граждане предпочитают покупать даже продукты импортные. Единственное исключение - недвижимость, да и то, по своим одногрупникам вижу, что при соответствующем доходе куда комфортнее жить в Европе или Штатах. Там же и недвигу берут.
так что рост такой себе
абсолютно схожая ситуация у русских/беларусских программеров - их кратно больше или меньше наших, но что-то особым вкладом в ВВП своих стран не отметились. Возможно, у нас слишком низкая база сравнения по прочим товарам/услугам с ними
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:49
А що не так? 5 років - це Сеньйор. А згідно з графіків - середня з/п сеньйора Джава - 4 ує.
Якщо постійно рівнятись на нижній поріг середнього - навіщо тоді рости. Давайте знімати по чуть-чуть, але стабільно і до кінця життя!?
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