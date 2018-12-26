В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців...

Додано: Чет 27 гру, 2018 17:32

AlifeSoft написав: Ну мы же все таки истинная элита нации и на будущие 20 лет один из основных драйверов роста ВВП Украины. Ну мы же все таки истинная элита нации и на будущие 20 лет один из основных драйверов роста ВВП Украины.

это каким таким боком вы стали "драйверами"? Программеры нужны, когда есть что программировать - а с этим проблемы: станкостроения нет, машиностроения нет. Более того, "драйвера роста", ровно как и прочие обеспеченные граждане предпочитают покупать даже продукты импортные. Единственное исключение - недвижимость, да и то, по своим одногрупникам вижу, что при соответствующем доходе куда комфортнее жить в Европе или Штатах. Там же и недвигу берут.так что рост такой себеабсолютно схожая ситуация у русских/беларусских программеров - их кратно больше или меньше наших, но что-то особым вкладом в ВВП своих стран не отметились. Возможно, у нас слишком низкая база сравнения по прочим товарам/услугам с ними