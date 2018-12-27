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В Україні зростають зарплати
і кількість IT-фахівців...

В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:08

В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 2018 рік в Україні працюють майже 160 тисяч IT-фахівців, що на 26% більше, ніж в 2017.

Дивися повний текст В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:09

мне тут один писал, помню, вчера, что 5-10 тыс бакинских раздают всем после 5 лет ударной работы. Это на Украине.
а в Китае, так ваще меньше 50К долларов (я так понял в месяц), программерам не плотят.
я писал 2-3, немного отстал от жизни, бывает.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:22

Re: В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців...

  sequence написав:а в Китае, так ваще меньше 50К долларов (я так понял в месяц), программерам не плотят.


глупости - 50К в месяц это 600К в год - в штатах таких зарплат не сыскать. Украинские зарплаты так же явно преувеличены.
Energy
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:25

  Energy написав:
  sequence написав:а в Китае, так ваще меньше 50К долларов (я так понял в месяц), программерам не плотят.


глупости - 50К в месяц это 600К в год - в штатах таких зарплат не сыскать. Украинские зарплаты так же явно преувеличены.

так это вы не мне пишите, а одному персонажу с собачкой на аватарке
у меня треть курса в США/Канаде, треть - Германии, нигде столько не платят, если ты не пишешь софт для высокочастотного трейдинга
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:44

Ну мы же все таки истинная элита нации и на будущие 20 лет один из основных драйверов роста ВВП Украины.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:32

  AlifeSoft написав:Ну мы же все таки истинная элита нации и на будущие 20 лет один из основных драйверов роста ВВП Украины.

это каким таким боком вы стали "драйверами"? Программеры нужны, когда есть что программировать - а с этим проблемы: станкостроения нет, машиностроения нет. Более того, "драйвера роста", ровно как и прочие обеспеченные граждане предпочитают покупать даже продукты импортные. Единственное исключение - недвижимость, да и то, по своим одногрупникам вижу, что при соответствующем доходе куда комфортнее жить в Европе или Штатах. Там же и недвигу берут.
так что рост такой себе
абсолютно схожая ситуация у русских/беларусских программеров - их кратно больше или меньше наших, но что-то особым вкладом в ВВП своих стран не отметились. Возможно, у нас слишком низкая база сравнения по прочим товарам/услугам с ними
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:49

  sequence написав:мне тут один писал, помню, вчера, что 5-10 тыс бакинских раздают всем после 5 лет ударной работы. Это на Украине.
а в Китае, так ваще меньше 50К долларов (я так понял в месяц), программерам не плотят.
я писал 2-3, немного отстал от жизни, бывает.

А що не так? 5 років - це Сеньйор. А згідно з графіків - середня з/п сеньйора Джава - 4 ує.
Якщо постійно рівнятись на нижній поріг середнього - навіщо тоді рости. Давайте знімати по чуть-чуть, але стабільно і до кінця життя!?
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:00

  jeugen написав:А що не так? 5 років - це Сеньйор. А згідно з графіків - середня з/п сеньйора Джава - 4 ує.
Якщо постійно рівнятись на нижній поріг середнього - навіщо тоді рости. Давайте знімати по чуть-чуть, але стабільно і до кінця життя!?

вы внимательно графики читайте - там цифры 4 нема.
я пишу про реалии жизни - обычно 2-3К у.е. Столько зарабатывает обычный народ - ленивый, как и все нормальные люди при деньгах.
Не ленивые, но к сожалению немного тупенькие идут в начальники. Вова Люлька типичный вам пример. Но начальник и инженер - это две разные работы. Как вы выражались, второго можно назвать "айтишником", первого - увы-с
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:31

  jeugen написав:
  sequence написав:мне тут один писал, помню, вчера, что 5-10 тыс бакинских раздают всем после 5 лет ударной работы. Это на Украине.
а в Китае, так ваще меньше 50К долларов (я так понял в месяц), программерам не плотят.
я писал 2-3, немного отстал от жизни, бывает.

А що не так? 5 років - це Сеньйор. А згідно з графіків - середня з/п сеньйора Джава - 4 ує.
Якщо постійно рівнятись на нижній поріг середнього - навіщо тоді рости. Давайте знімати по чуть-чуть, але стабільно і до кінця життя!?

Кроме того, можно не платить фирме-посреднику, и зарплата станет ещё приятнее. Учите английский, подразберитесь чуток в банках и налогах, и можно смело искать заказы самим, а не отдавать барыгам, иногда больше денег, чем сам получаешь
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:17

Re: В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців...

  sequence написав:это каким таким боком вы стали "драйверами"? Программеры нужны, когда есть что программировать - а с этим проблемы: станкостроения нет, машиностроения нет.

конечно, ведь таких зп на внутреннем рынке рф или украины не получить.
такие зп платит только зарубежный заказчик.
в качестве "драйвера" наверно имелось ввиду привлечение денег в страну.
Pegasmaster
 
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