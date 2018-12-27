В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців...
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Pegasmaster написав:конечно, ведь таких зп на внутреннем рынке рф или украины не получить. такие зп платит только зарубежный заказчик. в качестве "драйвера" наверно имелось ввиду привлечение денег в страну.
Ну звичайно. Українці за копійки не працюють. От, для прикладу, середня з/п офісного співробітника укрзалізниці - 140 000грн (5 000долл) )))
Pegasmaster написав:конечно, ведь таких зп на внутреннем рынке рф или украины не получить. такие зп платит только зарубежный заказчик. в качестве "драйвера" наверно имелось ввиду привлечение денег в страну.
Ну звичайно. Українці за копійки не працюють. От, для прикладу, середня з/п офісного співробітника укрзалізниці - 140 000грн (5 000долл) )))
уже не смешно я так смотрю, что у нас в стране вообще зп выше мировых. то программеры 120 тыс долларов годовых на руки то планктон в укрзализныце 60 тыс долларов. пешите ичсо ЗЫ Если вы имеете в виду управленцев УЗ, всяких "член советов", то их всего штук 10 насобирается. Общий штат УЗ свыше 350 тыс. человек, из которых "планктона" - тысяч 20
Pegasmaster написав:конечно, ведь таких зп на внутреннем рынке рф или украины не получить. такие зп платит только зарубежный заказчик. в качестве "драйвера" наверно имелось ввиду привлечение денег в страну.
Ну звичайно. Українці за копійки не працюють. От, для прикладу, середня з/п офісного співробітника укрзалізниці - 140 000грн (5 000долл) )))
140 000 за рік, тобто 11 700 грн. в міс. Можливо, це "грязними" (-ПДФО)
Pegasmaster написав:конечно, ведь таких зп на внутреннем рынке рф или украины не получить. такие зп платит только зарубежный заказчик. в качестве "драйвера" наверно имелось ввиду привлечение денег в страну.
Ну звичайно. Українці за копійки не працюють. От, для прикладу, середня з/п офісного співробітника укрзалізниці - 140 000грн (5 000долл) )))
140 000 за рік, тобто 11 700 грн. в міс. Можливо, це "грязними" (-ПДФО)