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В Україні зростають зарплати
і кількість IT-фахівців...

В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:43

Re: В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців...

  Pegasmaster написав:конечно, ведь таких зп на внутреннем рынке рф или украины не получить.
такие зп платит только зарубежный заказчик.
в качестве "драйвера" наверно имелось ввиду привлечение денег в страну.

Ну звичайно. Українці за копійки не працюють. От, для прикладу, середня з/п офісного співробітника укрзалізниці - 140 000грн (5 000долл) )))
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:13

  jeugen написав:
  Pegasmaster написав:конечно, ведь таких зп на внутреннем рынке рф или украины не получить.
такие зп платит только зарубежный заказчик.
в качестве "драйвера" наверно имелось ввиду привлечение денег в страну.

Ну звичайно. Українці за копійки не працюють. От, для прикладу, середня з/п офісного співробітника укрзалізниці - 140 000грн (5 000долл) )))

уже не смешно
я так смотрю, что у нас в стране вообще зп выше мировых.
то программеры 120 тыс долларов годовых на руки
то планктон в укрзализныце 60 тыс долларов.
пешите ичсо
ЗЫ Если вы имеете в виду управленцев УЗ, всяких "член советов", то их всего штук 10 насобирается. Общий штат УЗ свыше 350 тыс. человек, из которых "планктона" - тысяч 20
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:27

Re: В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців...

  sequence написав:то планктон в укрзализныце 60 тыс долларов.
пешите ичсо

А я краще посилання надам https://news.finance.ua/ua/news/-/440802/administratyvnym-pratsivnykam-ukrzaliznytsi-pidnimut-zarplatu-vtrychi-a-prostym-na-17
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:28

Re: В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців...

  sequence написав:Если вы имеете в виду управленцев УЗ, всяких "член советов", то их всего штук 10 насобирается.

У управлынців з/п 1,8 млн грн/міс у кожного.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:37

Re: В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців...

http://www.uz.gov.ua/about/investors/fi ... ents/vkfp/

Зображення
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:47

  jeugen написав:
  Pegasmaster написав:конечно, ведь таких зп на внутреннем рынке рф или украины не получить.
такие зп платит только зарубежный заказчик.
в качестве "драйвера" наверно имелось ввиду привлечение денег в страну.

Ну звичайно. Українці за копійки не працюють. От, для прикладу, середня з/п офісного співробітника укрзалізниці - 140 000грн (5 000долл) )))

140 000 за рік, тобто 11 700 грн. в міс. Можливо, це "грязними" (-ПДФО)
manko74
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:48

  alex_2013 написав:http://www.uz.gov.ua/about/investors/financial_statements/vkfp/

Зображення

чем парирует сей чудный график санта-клаус, у которого все знакомые в Китае по 600 тыс годовых в долларах мають?
ЗЫ Ничо-се у УЗ штат порезали. Было, помню, 370 тыс працивныкив
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:49

  manko74 написав:
  jeugen написав:
  Pegasmaster написав:конечно, ведь таких зп на внутреннем рынке рф или украины не получить.
такие зп платит только зарубежный заказчик.
в качестве "драйвера" наверно имелось ввиду привлечение денег в страну.

Ну звичайно. Українці за копійки не працюють. От, для прикладу, середня з/п офісного співробітника укрзалізниці - 140 000грн (5 000долл) )))

140 000 за рік, тобто 11 700 грн. в міс. Можливо, це "грязними" (-ПДФО)

сказочник имеет в виду в месяц
sequence
 
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