В цілому уряд відпрацював на "четвірку з мінусом".
Дивися повний текст Атестат для Кабміну: експерти оцінили роботу уряду в 2018 році.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 14:32
Атестат для Кабміну: експерти оцінили роботу уряду в...
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Дивися повний текст Атестат для Кабміну: експерти оцінили роботу уряду в 2018 році.
Додано: Чет 27 гру, 2018 14:32
А з яких пір підвищення зборів стало досягненням? І чому в оцінку МЗС та МВС не враховано діюче АТО, яке ще в 2014-му мало бути завершено і Росія мала вже давно відновити регіон, точніше виділити кошти на відновлення. Чому не згадали про моряків в полоні?
Чому мінфіну не приписали банкрутство миколаївської верфі?
Моя оцінка уряду - "2+".
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