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Атестат для Кабміну: експерти
оцінили роботу уряду в...

Атестат для Кабміну: експерти оцінили роботу уряду в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:32

Атестат для Кабміну: експерти оцінили роботу уряду в...

Пропонуємо до обговорення:
В цілому уряд відпрацював на "четвірку з мінусом".

Дивися повний текст Атестат для Кабміну: експерти оцінили роботу уряду в 2018 році.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:32

А з яких пір підвищення зборів стало досягненням? І чому в оцінку МЗС та МВС не враховано діюче АТО, яке ще в 2014-му мало бути завершено і Росія мала вже давно відновити регіон, точніше виділити кошти на відновлення. Чому не згадали про моряків в полоні?
Чому мінфіну не приписали банкрутство миколаївської верфі?
Моя оцінка уряду - "2+".
jeugen
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