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Стало відомо, скільки доріг
хочуть побудувати в Україні...

Стало відомо, скільки доріг хочуть побудувати в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:34

Стало відомо, скільки доріг хочуть побудувати в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні 2019 року планується побудувати доріг майже на тому ж рівні, що і цього року.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки доріг хочуть побудувати в Україні 2019 року.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:34

А ремонт відремонтованих дорог планується виконувати?
jeugen
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