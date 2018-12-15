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Фонд гарантування продав активи
13 банків на 45,7 мільйона

Фонд гарантування продав активи 13 банків на 45,7 мільйона
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:55

Фонд гарантування продав активи 13 банків на 45,7 мільйона

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

Дивися повний текст Фонд гарантування продав активи 13 банків на 45,7 мільйона.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:55

Сильно. Надеюсь, ребята не перетрудились.
nalim
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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