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Україна стає на крило

Україна стає на крило
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:19

Україна стає на крило

Пропонуємо до обговорення:
Українські аеропорти показали рекордний пасажиропотік, поява нових лоукост-авіакомпаній знизила ціни на авіаквитки.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:20

Омелян, як завжди, складно говорить, але з тією різницею, що тут йдеться більше про факти, а не про перспективи.
Звісно, перспективи по Омелянівськи - це золоті гори, які просто треба взяти, майже нічого не вкладаючи.
А по факту виходить, що при 4-х кратному збільшенні пасажиропотоку - необхідно більше вкладати грошей не тільки в інфраструктуру, а й в персонал. По мотивам Борисполя.
jeugen
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