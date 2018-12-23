Українські аеропорти показали рекордний пасажиропотік, поява нових лоукост-авіакомпаній знизила ціни на авіаквитки.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 15:19
Україна стає на крило
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Дивися повний текст Україна стає на крило.
Додано: Чет 27 гру, 2018 15:20
Омелян, як завжди, складно говорить, але з тією різницею, що тут йдеться більше про факти, а не про перспективи.
Звісно, перспективи по Омелянівськи - це золоті гори, які просто треба взяти, майже нічого не вкладаючи.
А по факту виходить, що при 4-х кратному збільшенні пасажиропотоку - необхідно більше вкладати грошей не тільки в інфраструктуру, а й в персонал. По мотивам Борисполя.
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