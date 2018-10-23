Роботою в кластері збираються зайняти 10 000 осіб, що також стане вирішенням проблем з відпливом мізків за кордон.
Дивися повний текст У Південній Кореї побудують гігантський напівпровідниковий кластер.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 15:37
У Південній Кореї побудують гігантський...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Південній Кореї побудують гігантський напівпровідниковий кластер.
Додано: Чет 27 гру, 2018 15:37
Прикольно б було зробити подібний полігон у нас. Як приклад - на території Херсонської обл.
Такий проект би покращив регіональну економіку області, та зібрав би в одному місці більшість науковців країни.
Звичайно ж з/п кожного працівника має бути вищою за 1 000долл, адже навіть прибиральник на високотехнологічному підприємстві має бути відповідальним.
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