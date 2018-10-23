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У Південній Кореї
побудують гігантський...

У Південній Кореї побудують гігантський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:37

У Південній Кореї побудують гігантський...

Пропонуємо до обговорення:
Роботою в кластері збираються зайняти 10 000 осіб, що також стане вирішенням проблем з відпливом мізків за кордон.

Дивися повний текст У Південній Кореї побудують гігантський напівпровідниковий кластер.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:37

Прикольно б було зробити подібний полігон у нас. Як приклад - на території Херсонської обл.
Такий проект би покращив регіональну економіку області, та зібрав би в одному місці більшість науковців країни.
Звичайно ж з/п кожного працівника має бути вищою за 1 000долл, адже навіть прибиральник на високотехнологічному підприємстві має бути відповідальним.
jeugen
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