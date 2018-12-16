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Омелян розповів, хто має
усувати дефекти в ремонті доріг

Омелян розповів, хто має усувати дефекти в ремонті доріг
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:48

Омелян розповів, хто має усувати дефекти в ремонті доріг

Пропонуємо до обговорення:
В Україні здійснили моніторинг ремонту доріг в 12 областях, всі дефекти мають усунути підрядники, які виконували відповідні роботи.

Дивися повний текст Омелян розповів, хто має усувати дефекти в ремонті доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:48

Омелян рассказал, кто должен устранять дефекты в ремонте дорог: работы по строительству и ремонту дорог выполнялись с гарантией, а следовательно, все эти дефекты должны быть устранены за счет компаний, которые их строили.
- Сказочник.
Наверное за сказки и кормиться?
Kudrjavuy
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