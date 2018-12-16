В Україні здійснили моніторинг ремонту доріг в 12 областях, всі дефекти мають усунути підрядники, які виконували відповідні роботи.
Дивися повний текст Омелян розповів, хто має усувати дефекти в ремонті доріг.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 15:48
Омелян розповів, хто має усувати дефекти в ремонті доріг
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Дивися повний текст Омелян розповів, хто має усувати дефекти в ремонті доріг.
Додано: Чет 27 гру, 2018 15:48
Омелян рассказал, кто должен устранять дефекты в ремонте дорог: работы по строительству и ремонту дорог выполнялись с гарантией, а следовательно, все эти дефекты должны быть устранены за счет компаний, которые их строили.
- Сказочник.
Наверное за сказки и кормиться?
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