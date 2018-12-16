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Омелян розповів, хто має
усувати дефекти в ремонті доріг

Омелян розповів, хто має усувати дефекти в ремонті доріг
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:48

Омелян розповів, хто має усувати дефекти в ремонті доріг

Пропонуємо до обговорення:
В Україні здійснили моніторинг ремонту доріг в 12 областях, всі дефекти мають усунути підрядники, які виконували відповідні роботи.

Дивися повний текст Омелян розповів, хто має усувати дефекти в ремонті доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:48

Омелян рассказал, кто должен устранять дефекты в ремонте дорог: работы по строительству и ремонту дорог выполнялись с гарантией, а следовательно, все эти дефекты должны быть устранены за счет компаний, которые их строили.
- Сказочник.
Наверное за сказки и кормиться?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:00

Kudrjavuy.Он не сказочник,он очень тупой.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:40

sena_2008atp Ну тогда лопату ему в руки и пусть устраняет.
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 01:26

Re: Омелян розповів, хто має усувати дефекти в ремонті доріг

  sena_2008atp написав:Он не сказочник,он очень тупой.
не скажите -- простой тупой до неопланов и геперлупов просто так не додумается..тут полет фантазии нужен.. так что как видим личность творческая а не хухры - мухры..
  romiks2009 написав:Ну тогда лопату ему в руки
а вот как по мне лучше дефектоскоп .. причем в другое место)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:43

Так интересно! Кому он это рассказал? По факту понятно, что ремонт в два раза хуже нормы. Ну следующий пункт к Гройсману "Я Вам покажу как управлять" и служебное несоответствие Омеляну с позорным увольнением.
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:47

Проблема гораздо больше. Ведь Омелян там не единственный. Выпуск ценных бумаг под конские проценты? Генпрокурор без профильного образования. Собственно сложнее найти в этой пене профессионала. И завершает эту горку самый главный бизнесмен.
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:30

Re: Омелян розповів, хто має усувати дефекти в ремонті доріг

  nik1 написав:Так интересно! Кому он это рассказал?

Лохторату видать рассказал, знает что будут ямы, и наперед создал видимость работы и озабоченности. У нас щас модно Омелян рассказал, Гройсман рассказал, Рева рассказал, Розенко рассказал. Потому как молча и эффективно работать они не могут.
tigr-uu
 
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