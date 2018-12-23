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Україна розширила ембарго
на імпорт російських товарів

Україна розширила ембарго на імпорт російських товарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:50

Україна розширила ембарго на імпорт російських товарів

Пропонуємо до обговорення:
Уряд України на засіданні в четвер, 27 грудня, розширив перелік товарів з Росії, які заборонені для імпорту.

Дивися повний текст Україна розширила ембарго на імпорт російських товарів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:50

Кондитерское сырье? Да Петруша? Или таки совпадение?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:21

Re: товары

а строительное "сырье" нормально в эпицентре продается. хотя, кому что принадлежит... тот там и закупается
sal
 
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