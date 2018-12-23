Уряд України на засіданні в четвер, 27 грудня, розширив перелік товарів з Росії, які заборонені для імпорту.
Дивися повний текст Україна розширила ембарго на імпорт російських товарів.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 15:50
Україна розширила ембарго на імпорт російських товарів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна розширила ембарго на імпорт російських товарів.
Додано: Чет 27 гру, 2018 16:21
Re: товары
а строительное "сырье" нормально в эпицентре продается. хотя, кому что принадлежит... тот там и закупается
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