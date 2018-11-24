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Wi-Fi у нових iPhone виявився
гіршим, ніж у старих моделей

Wi-Fi у нових iPhone виявився гіршим, ніж у старих моделей
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:04

Wi-Fi у нових iPhone виявився гіршим, ніж у старих моделей

Пропонуємо до обговорення:
Користувачі соціального новинного ресурсу Reddit з'ясували неприємну особливість iPhone XR, найдоступнішої моделі в лінійці Apple 2018 року.

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