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Wi-Fi у нових iPhone виявився гіршим, ніж у старих моделей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 гру, 2018 16:04
Пропонуємо до обговорення:
Користувачі соціального новинного ресурсу Reddit з'ясували неприємну особливість iPhone XR, найдоступнішої моделі в лінійці Apple 2018 року.
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