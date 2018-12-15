Громадянин Великобританії випадково придбав на телевізійному аукціоні склад із сейфом, у якому виявилося 5,8 мільйона фунтів (близько 7,3 мільйона доларів).
Дивися повний текст Британець купив на аукціоні сейф, у якому знайшов понад $7 млн.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 16:21
Британець купив на аукціоні сейф, у якому знайшов понад...
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Дивися повний текст Британець купив на аукціоні сейф, у якому знайшов понад $7 млн.
Додано: Чет 27 гру, 2018 16:21
От так треба взятки давати. А не рукавички з грошима на пляжах взимку вони знаходять.
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