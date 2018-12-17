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Влада Києва зобов'язала знизити тарифи на обслуговування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 16:22
Пропонуємо до обговорення:
Апеляційний суд підтвердив рішення про те, що Київська міська державна адміністрація (КМДА) незаконно підвищила тарифи на обслуговування прибудинкової території, у зв'язку з чим зобов'язала КМДА з 20 грудня 2018 року виставляти рахунки за тарифами, ухваленими до 6 червня 2017 року.
Дивися повний текст Влада Києва зобов'язала знизити тарифи на обслуговування прибудинкової території
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Додано: Чет 27 гру, 2018 16:23
Посмотрим, выполнят ли решение суда.
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