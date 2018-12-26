У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про рекордну заробітну плату лікаря в Україні в 2018 році.
Дивися повний текст У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Україні.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 16:56
У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Україні.
Додано: Чет 27 гру, 2018 16:56
На первом месте должно стоять доступность и качество медицинских услуг для НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.А минздрав хвалится своими РЕКОРДНЫМИ зарплатами.НА КОГО РАБОТАЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ???
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:00
Болезни людей их не интересуют, как и пустые карманы оных (в связи с поднятием цен).
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:18
Re: проктология
одного врача...
А какова доступность этого ценного работника медицины для простых украинских граждан?
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:27
ФИО врача в студию. Кто родственники? Какой врачебной сферой занимается? В каком учреждении? А так это один факт , не понятно насколько правдивый.
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:35
Додано: Чет 27 гру, 2018 18:00
Можно и Супрун подписать договора с "мертвыми душами" - будет получать не меньше.
Хотелось бы от МО услышать медианную ЗП врача, а не рекордно-предвыборную. Также хотелось бы услышать ЗП медсестер. Вот тогда и порадуемся
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