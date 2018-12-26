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У МОЗ заявили про рекордну
заробітну плату лікаря в Україні

У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:56

У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Україні

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про рекордну заробітну плату лікаря в Україні в 2018 році.

Дивися повний текст У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:56

На первом месте должно стоять доступность и качество медицинских услуг для НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.А минздрав хвалится своими РЕКОРДНЫМИ зарплатами.НА КОГО РАБОТАЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:00

Болезни людей их не интересуют, как и пустые карманы оных (в связи с поднятием цен).
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:13

заработки врачей и раньше не зависили от чиновников...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:18

Re: проктология

одного врача...
А какова доступность этого ценного работника медицины для простых украинских граждан?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:27

ФИО врача в студию. Кто родственники? Какой врачебной сферой занимается? В каком учреждении? А так это один факт , не понятно насколько правдивый.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:35

  sal написав:одного врача...
А какова доступность этого ценного работника медицины для простых украинских граждан?

Цель реформы другая. Повысить смертность, чтобы осталось до 15 млн. человек для аграрного сектора, больше не нужно. Вот Супрун и выполняет задачу.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:00

Можно и Супрун подписать договора с "мертвыми душами" - будет получать не меньше.
Хотелось бы от МО услышать медианную ЗП врача, а не рекордно-предвыборную. Также хотелось бы услышать ЗП медсестер. Вот тогда и порадуемся
antey1969
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