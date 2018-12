У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Україні

Додано: Чет 27 гру, 2018 21:23

sena_2008atp написав: На первом месте должно стоять доступность и качество медицинских услуг для НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.А минздрав хвалится своими РЕКОРДНЫМИ зарплатами.НА КОГО РАБОТАЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ??? На первом месте должно стоять доступность и качество медицинских услуг для НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.А минздрав хвалится своими РЕКОРДНЫМИ зарплатами.НА КОГО РАБОТАЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ???



Неверно это должно зависеть прежде всего от суммы которую платят эти налохоплательщики. А то как подсчитаешь, то налохоплательщики хотят качество последнего айфона за сумму за которую можно купить только кнопкофон, причем подержанный с олкса.



Заплатите 120 тыс грн за годовую страховку и будет медицина не хуже чем в Германии. Неверно это должно зависеть прежде всего от суммы которую платят эти налохоплательщики. А то как подсчитаешь, то налохоплательщики хотят качество последнего айфона за сумму за которую можно купить только кнопкофон, причем подержанный с олкса.Заплатите 120 тыс грн за годовую страховку и будет медицина не хуже чем в Германии.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda