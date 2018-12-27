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У МОЗ заявили про рекордну
заробітну плату лікаря в Україні

У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Україні
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:05

Re: У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Укра

  antey1969 написав:Можно и Супрун подписать договора с "мертвыми душами" - будет получать не меньше.

"мертвые души" ничего не приносят.
если бы вы разобрались как работает реформа, то ерунды бы не писали.
врачу платят только если человек к нему обратился на приём.
просто за заключение декларации не платят ничего.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:11

Re: У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Укра

  sena_2008atp написав:На первом месте должно стоять доступность и качество медицинских услуг для НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.А минздрав хвалится своими РЕКОРДНЫМИ зарплатами.НА КОГО РАБОТАЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ???

напишите не в этот форум, а прямо супрун или всему кабинету министров в фэйсбук или твиттер. они этот форум не читают, а форучанам риторические вопросы типа "ДОКОЛЕ!!!!" или лозунги вряд ли интересны.
Pegasmaster
 
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