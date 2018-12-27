У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Україні

"мертвые души" ничего не приносят.
если бы вы разобрались как работает реформа, то ерунды бы не писали.
врачу платят только если человек к нему обратился на приём.
просто за заключение декларации не платят ничего.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:05
Re: У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Укра
"мертвые души" ничего не приносят.
если бы вы разобрались как работает реформа, то ерунды бы не писали.
врачу платят только если человек к нему обратился на приём.
просто за заключение декларации не платят ничего.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:11
Re: У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Укра
напишите не в этот форум, а прямо супрун или всему кабинету министров в фэйсбук или твиттер. они этот форум не читают, а форучанам риторические вопросы типа "ДОКОЛЕ!!!!" или лозунги вряд ли интересны.
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