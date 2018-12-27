У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Україні

"мертвые души" ничего не приносят.
если бы вы разобрались как работает реформа, то ерунды бы не писали.
врачу платят только если человек к нему обратился на приём.
просто за заключение декларации не платят ничего.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:05
Re: У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Укра
"мертвые души" ничего не приносят.
если бы вы разобрались как работает реформа, то ерунды бы не писали.
врачу платят только если человек к нему обратился на приём.
просто за заключение декларации не платят ничего.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:11
Re: У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Укра
напишите не в этот форум, а прямо супрун или всему кабинету министров в фэйсбук или твиттер. они этот форум не читают, а форучанам риторические вопросы типа "ДОКОЛЕ!!!!" или лозунги вряд ли интересны.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 08:52
Берите пример с уборщиц или строительных рабочих.
В Германии швабра тяжелее или бетон легче?
В игноре Kart, Sommer
Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:15
приезжий человек для того и поставлен чтобы "наделать" и уехать обратно.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:27
В Германии улицы чище.
Мне плевать, что, когда и с каким оборудованием будет делать дворник, но если утром под ногами снег и лед, то его работа не стоит ничего. Простая мысль, что оплате подлежит результат (и только результат), по всей видимости, с величайшим трудом находит путь в головы, забитые совковым д*рьмом. (Те же, для кого эта мысль естественна, не исходят жалобами на окружающий мир, не требуют "обеспечить условия", а просто работают и зарабатывают. И таких, кстати, вполне достаточно.)
|