RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У МОЗ заявили про рекордну
заробітну плату лікаря в Україні

У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:05

Re: У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Укра

  antey1969 написав:Можно и Супрун подписать договора с "мертвыми душами" - будет получать не меньше.

"мертвые души" ничего не приносят.
если бы вы разобрались как работает реформа, то ерунды бы не писали.
врачу платят только если человек к нему обратился на приём.
просто за заключение декларации не платят ничего.
Pegasmaster
 
Повідомлень: 784
З нами з: 10.05.17
Подякував: 148 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:11

Re: У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Укра

  sena_2008atp написав:На первом месте должно стоять доступность и качество медицинских услуг для НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.А минздрав хвалится своими РЕКОРДНЫМИ зарплатами.НА КОГО РАБОТАЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ???

напишите не в этот форум, а прямо супрун или всему кабинету министров в фэйсбук или твиттер. они этот форум не читают, а форучанам риторические вопросы типа "ДОКОЛЕ!!!!" или лозунги вряд ли интересны.
Pegasmaster
 
Повідомлень: 784
З нами з: 10.05.17
Подякував: 148 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 01:14

В чем перемога? 27000 гривен это менее 1000 USD!
bistryigonzalez
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 23.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 08:52

  AlifeSoft написав:Так начинайте работать как в Германии, чтобы мерилом работы была не усталость, а результат этой работы. Берите пример с IT-шников.


Берите пример с уборщиц или строительных рабочих.
В Германии швабра тяжелее или бетон легче?
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
Повідомлень: 340
З нами з: 29.05.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:15

  sena_2008atp написав:На первом месте должно стоять доступность и качество медицинских услуг для НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.А минздрав хвалится своими РЕКОРДНЫМИ зарплатами.НА КОГО РАБОТАЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ???

приезжий человек для того и поставлен чтобы "наделать" и уехать обратно.
Зображення
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1581
З нами з: 02.03.15
Подякував: 292 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:27

  shapo написав:
  AlifeSoft написав:Так начинайте работать как в Германии, чтобы мерилом работы была не усталость, а результат этой работы. Берите пример с IT-шников.


Берите пример с уборщиц или строительных рабочих.
В Германии швабра тяжелее или бетон легче?


В Германии улицы чище.
Мне плевать, что, когда и с каким оборудованием будет делать дворник, но если утром под ногами снег и лед, то его работа не стоит ничего. Простая мысль, что оплате подлежит результат (и только результат), по всей видимости, с величайшим трудом находит путь в головы, забитые совковым д*рьмом. (Те же, для кого эта мысль естественна, не исходят жалобами на окружающий мир, не требуют "обеспечить условия", а просто работают и зарабатывают. И таких, кстати, вполне достаточно.)
headshaker
 
Повідомлень: 826
З нами з: 08.05.15
Подякував: 760 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні повинні будуватися нові сучасні...
R2 » П'ят 28 гру, 2018 09:45
1 2
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 09:45
nalim
В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців... 1, 2
R2 » Чет 27 гру, 2018 14:08
10 438
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 09:43
jeugen
Курятина стала м'ясом №1 в Україні
R2 » П'ят 28 гру, 2018 07:43
5 75
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 09:38
Moimir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65818)
28.12.2018 09:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.