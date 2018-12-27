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У МОЗ заявили про рекордну
заробітну плату лікаря в Україні

У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Україні
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:09

Re: У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Укра

мне вот интересно, что за врач - стоматолог, чай! В Виннице уважаемым людям из правительства зубы делал?
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:16

  Подолянин написав:
  nalim написав:Моя супруга и в Германии, и в Украине работала парикмахером, разницы в интенсивности вообще нет, а зарплата в те же 5 раз.
Разницу чувствуете?
У нас наклеить ресницы стоит 10 евро а там под 200. Больше чем в 5 раз.
Вашей супруге там явно не доплачивали ))

Если бы у нас так не доплачивали, как в Германии, было бы еще неплохо.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:35

  antey1969 написав:Можно и Супрун подписать договора с "мертвыми душами" - будет получать не меньше.
Хотелось бы от МО услышать медианную ЗП врача, а не рекордно-предвыборную. Также хотелось бы услышать ЗП медсестер. Вот тогда и порадуемся

супрун не модет подписать - она не врач... :mrgreen:
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Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:27

Re: У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Укра

  nalim написав:А вы работали в Германии? Интенсивность труда в Германии выше примерно раза в 2-2,5, а зарплата в 5.
И это не для всех профессий. Моя супруга и в Германии, и в Украине работала парикмахером, разницы в интенсивности вообще нет, а зарплата в те же 5 раз.
Разницу чувствуете?

просто страна богаче, уровень жизни выше, услуги дороже. экспортирует не зерно, лес и чушки, а печеньки, мебель и автомобили, т.е. товары с высокой добавленной стоимостью.
бургер в маке в норвегии и украине это одинаковые продукты по совершенно разной цене.
там 10-15 баксов, у нас 2-3.
для вас это секрет, что-ли?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:34

  Pegasmaster написав:
  nalim написав:А вы работали в Германии? Интенсивность труда в Германии выше примерно раза в 2-2,5, а зарплата в 5.
И это не для всех профессий. Моя супруга и в Германии, и в Украине работала парикмахером, разницы в интенсивности вообще нет, а зарплата в те же 5 раз.
Разницу чувствуете?

просто страна богаче, уровень жизни выше, услуги дороже. экспортирует не зерно, лес и чушки, а печеньки, мебель и автомобили, т.е. товары с высокой добавленной стоимостью.
бургер в маке в норвегии и украине это одинаковые продукты по совершенно разной цене.
там 10-15 баксов, у нас 2-3.
для вас это секрет, что-ли?

С чего Вы взяли, что для меня это секрет? Скажу больше, если вдруг не в курсе... в Норвегии все дороже. Поэтому правильно брать соотношение зарплаты и цен, и это соотношение не в пользу Украины.
nalim
 
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