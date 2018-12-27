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У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:09
мне вот интересно, что за врач - стоматолог, чай! В Виннице уважаемым людям из правительства зубы делал?
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:16
Подолянин написав: nalim написав:
Моя супруга и в Германии, и в Украине работала парикмахером, разницы в интенсивности вообще нет, а зарплата в те же 5 раз.
Разницу чувствуете?
У нас наклеить ресницы стоит 10 евро а там под 200. Больше чем в 5 раз.
Вашей супруге там явно не доплачивали ))
Если бы у нас так не доплачивали, как в Германии, было бы еще неплохо.
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nalim
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:35
antey1969 написав:
Можно и Супрун подписать договора с "мертвыми душами" - будет получать не меньше.
Хотелось бы от МО услышать медианную ЗП врача, а не рекордно-предвыборную. Также хотелось бы услышать ЗП медсестер. Вот тогда и порадуемся
супрун не модет подписать - она не врач...
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:27
nalim написав:
А вы работали в Германии? Интенсивность труда в Германии выше примерно раза в 2-2,5, а зарплата в 5.
И это не для всех профессий. Моя супруга и в Германии, и в Украине работала парикмахером, разницы в интенсивности вообще нет, а зарплата в те же 5 раз.
Разницу чувствуете?
просто страна богаче, уровень жизни выше, услуги дороже. экспортирует не зерно, лес и чушки, а печеньки, мебель и автомобили, т.е. товары с высокой добавленной стоимостью.
бургер в маке в норвегии и украине это одинаковые продукты по совершенно разной цене.
там 10-15 баксов, у нас 2-3.
для вас это секрет, что-ли?
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Pegasmaster
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:34
Pegasmaster написав: nalim написав:
А вы работали в Германии? Интенсивность труда в Германии выше примерно раза в 2-2,5, а зарплата в 5.
И это не для всех профессий. Моя супруга и в Германии, и в Украине работала парикмахером, разницы в интенсивности вообще нет, а зарплата в те же 5 раз.
Разницу чувствуете?
просто страна богаче, уровень жизни выше, услуги дороже. экспортирует не зерно, лес и чушки, а печеньки, мебель и автомобили, т.е. товары с высокой добавленной стоимостью.
бургер в маке в норвегии и украине это одинаковые продукты по совершенно разной цене.
там 10-15 баксов, у нас 2-3.
для вас это секрет, что-ли?
С чего Вы взяли, что для меня это секрет? Скажу больше, если вдруг не в курсе... в Норвегии все дороже. Поэтому правильно брать соотношение зарплаты и цен, и это соотношение не в пользу Украины.
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nalim
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:28
nalim написав:
Поэтому правильно брать соотношение зарплаты и цен, и это соотношение не в пользу Украины.
а ещё интересней посмотреть соотношение стоимости товара и необлагаемого минимума заработной платы: в Германии за необлагаемый минимум можно приобрести например почти 2000 кВт*ч электроэнергии, а в Украине в 100 раз меньше...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:13
shapo написав:
Берите пример с уборщиц или строительных рабочих.
В Германии швабра тяжелее или бетон легче?
headshaker написав:
В Германии улицы чище.
Мне плевать, что, когда и с каким оборудованием будет делать дворник,
Вот только самому дворнику не все равно
headshaker написав:
но если утром под ногами снег и лед, то его работа не стоит ничего. Простая мысль, что оплате подлежит результат (и только результат), по всей видимости, с величайшим трудом находит путь в головы, забитые совковым д*рьмом.
При совке таких грязных улиц не припомню хотя вся квартплата была не больше 15 рублей за трехкомнатную квартиру.
Дворники при 5-летнем стаже работы имели право на бесплатную жилплощадь.
В игноре Kart, Sommer
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shapo
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П'ят 28 гру, 2018 16:20
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