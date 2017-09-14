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У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:12
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив на брифінгу заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелєєв.
Дивися повний текст У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити
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R2
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:12
Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.
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nalim
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:16
nalim написав:
Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.
Лнр с днр не підвищують. Можливо туди?
Всім процвітання!
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:18
что интересно на сайте НКРЭКУ по этому поводу никакой информации нет...
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:22
Первый написав: nalim написав:
Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.
Лнр с днр не підвищують. Можливо туди?
А может не воровать и прозрачные тарифы сделать? Про ДНР не понял: это вы себе советуете?
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nalim
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Додано: Чет 27 гру, 2018 18:01
nalim написав: Первый написав: nalim написав:
Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.
Лнр с днр не підвищують. Можливо туди?
А может не воровать и прозрачные тарифы сделать? Про ДНР не понял: это вы себе советуете?
За Вас переживаю. Для Вас підняття квартплати це питання життя чи смерті.
Є місце де наче не піднімають. І ліфти, де залишилися, теж включать.
Тарифи? Куди прозоріше? З 1.ї7.2019 року буде ринок. У кого хочеш у того і купуєш.
Всім процвітання!
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Первый
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