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У Києві підвищують квартплату:
скільки доведеться платити

У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:12

У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив на брифінгу заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелєєв.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:12

Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:16

  nalim написав:Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.

Лнр с днр не підвищують. Можливо туди?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:18

что интересно на сайте НКРЭКУ по этому поводу никакой информации нет...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:22

  Первый написав:
  nalim написав:Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.

Лнр с днр не підвищують. Можливо туди?

А может не воровать и прозрачные тарифы сделать? Про ДНР не понял: это вы себе советуете?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:01

  nalim написав:
  Первый написав:
  nalim написав:Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.

Лнр с днр не підвищують. Можливо туди?

А может не воровать и прозрачные тарифы сделать? Про ДНР не понял: это вы себе советуете?

За Вас переживаю. Для Вас підняття квартплати це питання життя чи смерті.
Є місце де наче не піднімають. І ліфти, де залишилися, теж включать.
Всім процвітання!
Первый
 
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