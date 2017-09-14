Про це повідомив на брифінгу заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелєєв.
Дивися повний текст У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:12
У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити.
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:16
Лнр с днр не підвищують. Можливо туди?
Всім процвітання!
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:18
что интересно на сайте НКРЭКУ по этому поводу никакой информации нет...
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:22
Додано: Чет 27 гру, 2018 18:01
За Вас переживаю. Для Вас підняття квартплати це питання життя чи смерті.
Є місце де наче не піднімають. І ліфти, де залишилися, теж включать.
Тарифи? Куди прозоріше? З 1.07.2019 року буде ринок електричної енергії. У кого хочеш у того і купуєш.
А щодо квартплати. Зроби осбб. Контролюй як хочеш.
Всім процвітання!
Додано: Чет 27 гру, 2018 18:14
Вы невнимательны, все уже объяснили "Регулятор пояснил преимущества новой договорной системы на рынке электроэнергии" - это реформа
https://news.finance.ua/ru/news/-/44126 ... troenergii
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 27 гру, 2018 18:18
Навіщо писати те чого не розумієш.
Будете платити дорожче, будете купувати виключно у постачальника універсальних послуг (а він один на території буде), будете додатково платити обленерго за розподіл електричної енергії, а от щастя ніхто не обіцяв.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 27 гру, 2018 18:21
Вы за себя переживайте. Прозрачные тарифы и покупай у кого хочешь - какая связь? С 01.07.2019 рынок, а с 01.01.2019 тариф на электроэнергию повышается.
Додано: Чет 27 гру, 2018 18:32
вас это кого? кремлеботов? СКОРЕЙ БЫ
главное оружие рашистов - ложь
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