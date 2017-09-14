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У Києві підвищують квартплату:
скільки доведеться платити

У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:46

Кроме, как постоянно повышать тарифы на большее ума не хватает.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:58

  trololo написав:
  nalim написав:Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.


вас это кого? кремлеботов? СКОРЕЙ БЫ :mrgreen:


Вы прямо в точку - все , кто не восторге от никак и ни чем не обоснованного роста цен - это явно засланные москалики, а щирые украинцы у нас всех - основной признак отличия от ватных запроданцев - это любовь к повышению цен , и чем не адекватнее эти цены сравнимо с нашими доходами - тем для щирых украинцев лучше, и больше нравится, но самый вострог для патриотичного украинца - это что бы за его деньги ему ничего и не давали - совсем - как за квартплату - мы ничего совсем не получаем. Это самое оно.Это просто оргазм коммунальный.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:32

Зрада-зрада, 30 лет квартплату не повышали, а вот злобный Порошенко пришел и лично повелел поднять!

Блин, такое впечатление, что у некоторых зрадофилов впечатления о реальном мире черпается из сказок Барто.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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