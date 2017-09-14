У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 гру, 2018 18:58
Вы прямо в точку - все , кто не восторге от никак и ни чем не обоснованного роста цен - это явно засланные москалики, а щирые украинцы у нас всех - основной признак отличия от ватных запроданцев - это любовь к повышению цен , и чем не адекватнее эти цены сравнимо с нашими доходами - тем для щирых украинцев лучше, и больше нравится, но самый вострог для патриотичного украинца - это что бы за его деньги ему ничего и не давали - совсем - как за квартплату - мы ничего совсем не получаем. Это самое оно.Это просто оргазм коммунальный.
Додано: Чет 27 гру, 2018 19:32
Зрада-зрада, 30 лет квартплату не повышали, а вот злобный Порошенко пришел и лично повелел поднять!
Блин, такое впечатление, что у некоторых зрадофилов впечатления о реальном мире черпается из сказок Барто.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav, Sommer і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|