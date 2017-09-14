У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 19:32
Зрада-зрада, 30 лет квартплату не повышали, а вот злобный Порошенко пришел и лично повелел поднять!
Блин, такое впечатление, что у некоторых зрадофилов впечатления о реальном мире черпается из сказок Барто.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 27 гру, 2018 20:22
Дали б уже всем патриотам по патриотическому минимальному прожиточному на патриота, остальное на веру и мову ..и не морочили бы голову патриотам своими оправданиями
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