У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити

Додано: Чет 27 гру, 2018 19:32

Зрада-зрада, 30 лет квартплату не повышали, а вот злобный Порошенко пришел и лично повелел поднять!



Блин, такое впечатление, что у некоторых зрадофилов впечатления о реальном мире черпается из сказок Барто.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...