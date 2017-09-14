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У Києві підвищують квартплату:
скільки доведеться платити

У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:46

Кроме, как постоянно повышать тарифы на большее ума не хватает.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:32

Зрада-зрада, 30 лет квартплату не повышали, а вот злобный Порошенко пришел и лично повелел поднять!

Блин, такое впечатление, что у некоторых зрадофилов впечатления о реальном мире черпается из сказок Барто.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:22

Дали б уже всем патриотам по патриотическому минимальному прожиточному на патриота, остальное на веру и мову ..и не морочили бы голову патриотам своими оправданиями
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:20

  Moimir написав:Дали б уже всем патриотам по патриотическому минимальному прожиточному на патриота, остальное на веру и мову ..и не морочили бы голову патриотам своими оправданиями


Этого мало.
Нужны европейские тарифы на коммунальные услуги.
Эти уб...ки из ЖЕКа , а теперь управляющей компании за 20 лет что живу ни разу не заменили лампочку на моей лестничной клетки и не отключают ее ночью не говоря о том, чтобы реле на движение поставить как в соседних домах.
За что им платить, за уборку мусора, так за это сейчас отдельной строкой берут.
За убитый лифт?
В общем, боксера вместе с нынешней бандой пора спускать в унитаз
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 23:27

А что, не у кого больше, кроме меня, вопрос не возник по вышесказанному этими деятелями?
Они правда настолько "потерялись", что сами сознательно сообщают во всеуслышание, что плевать они хотели на законы Украины и УК им не указ? Тупые или бесстрашные? :roll:

Сегодня 27 декабря 2018 года.

"С 1 января 2019 года Киев поднимет квартплату в части обслуживания домов и придомовой территории в связи с повышением цен на электроэнергию, которая используется для освещения мест общего пользования и функционирования лифтов в многоквартирных домах - заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев".

«Есть определенная процедура, согласно которой повышение тарифа нужно согласовать минимум за две недели с жильцами, нужно проводить собрание с жильцами, чтобы более 75% людей были согласны с повышением тарифа, но люди не согласятся. Если поднять тариф автоматически, то это незаконно, объяснять людям нет времени, можно только в убыток себе работать», – сообщила начальник Управления развития жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко

Надеюсь, после отстранения этих беспредельщиков от власти, они точно будут работать не в убыток и времени у них будет достаточно. Шить в колонии рукавицы и прочий текстиль, на благо Родины :evil:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 23:57

Re: У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платит

  nalim написав:Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.

господа, это же главный финансовый форум страны, как повышение квартплаты вас уничтожит?
я сейчас плачу в районе 250 грн, ну повысят на 5%, и что?
самая болезненная тема не эта, а отопление.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:07

  Pegasmaster написав:
  nalim написав:Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.

господа, это же главный финансовый форум страны, как повышение квартплаты вас уничтожит?
я сейчас плачу в районе 250 грн, ну повысят на 5%, и что?
самая болезненная тема не эта, а отопление.


Не ну это понятно, что не умрет никто от этого.
А откуда вы взяли, что на 5% повышение?
В заголовке: В Киеве повышают квартплату: сколько придется платить?
но, ответа в тексте не прозвучало, да и не могло.
По каждому дому тариф просчитывается индивидуально, и % будет разным даже у двух одинаковых по проекту.
Просто, лично мне не приятно, когда наемные работники, вдруг резко начинают мнить себя владельцами города и открыть заявлять, что: "с жильцами, нужно проводить собрание с жильцами, чтобы более 75% людей были согласны с повышением тарифа, но люди не согласятся... объяснять людям нет времени" - а потому срать мы хотели на их мнение и требования закона.
EKO
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