RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві підвищують квартплату:
скільки доведеться платити

У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:46

Кроме, как постоянно повышать тарифы на большее ума не хватает.
LOKY
 
Повідомлень: 775
З нами з: 11.10.11
Подякував: 5 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:32

Зрада-зрада, 30 лет квартплату не повышали, а вот злобный Порошенко пришел и лично повелел поднять!

Блин, такое впечатление, что у некоторых зрадофилов впечатления о реальном мире черпается из сказок Барто.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3290
З нами з: 07.04.17
Подякував: 289 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:22

Дали б уже всем патриотам по патриотическому минимальному прожиточному на патриота, остальное на веру и мову ..и не морочили бы голову патриотам своими оправданиями
Moimir
 
Повідомлень: 801
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:20

  Moimir написав:Дали б уже всем патриотам по патриотическому минимальному прожиточному на патриота, остальное на веру и мову ..и не морочили бы голову патриотам своими оправданиями


Этого мало.
Нужны европейские тарифы на коммунальные услуги.
Эти уб...ки из ЖЕКа , а теперь управляющей компании за 20 лет что живу ни разу не заменили лампочку на моей лестничной клетки и не отключают ее ночью не говоря о том, чтобы реле на движение поставить как в соседних домах.
За что им платить, за уборку мусора, так за это сейчас отдельной строкой берут.
За убитый лифт?
В общем, боксера вместе с нынешней бандой пора спускать в унитаз
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
Повідомлень: 339
З нами з: 29.05.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 23:27

А что, не у кого больше, кроме меня, вопрос не возник по вышесказанному этими деятелями?
Они правда настолько "потерялись", что сами сознательно сообщают во всеуслышание, что плевать они хотели на законы Украины и УК им не указ? Тупые или бесстрашные? :roll:

Сегодня 27 декабря 2018 года.

"С 1 января 2019 года Киев поднимет квартплату в части обслуживания домов и придомовой территории в связи с повышением цен на электроэнергию, которая используется для освещения мест общего пользования и функционирования лифтов в многоквартирных домах - заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев".

«Есть определенная процедура, согласно которой повышение тарифа нужно согласовать минимум за две недели с жильцами, нужно проводить собрание с жильцами, чтобы более 75% людей были согласны с повышением тарифа, но люди не согласятся. Если поднять тариф автоматически, то это незаконно, объяснять людям нет времени, можно только в убыток себе работать», – сообщила начальник Управления развития жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко

Надеюсь, после отстранения этих беспредельщиков от власти, они точно будут работать не в убыток и времени у них будет достаточно. Шить в колонии рукавицы и прочий текстиль, на благо Родины :evil:
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5761
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2802 раз.
Подякували: 1627 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 23:57

Re: У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платит

  nalim написав:Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.

господа, это же главный финансовый форум страны, как повышение квартплаты вас уничтожит?
я сейчас плачу в районе 250 грн, ну повысят на 5%, и что?
самая болезненная тема не эта, а отопление.
Pegasmaster
 
Повідомлень: 784
З нами з: 10.05.17
Подякував: 148 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:07

  Pegasmaster написав:
  nalim написав:Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.

господа, это же главный финансовый форум страны, как повышение квартплаты вас уничтожит?
я сейчас плачу в районе 250 грн, ну повысят на 5%, и что?
самая болезненная тема не эта, а отопление.


Не ну это понятно, что не умрет никто от этого.
А откуда вы взяли, что на 5% повышение?
В заголовке: В Киеве повышают квартплату: сколько придется платить?
но, ответа в тексте не прозвучало, да и не могло.
По каждому дому тариф просчитывается индивидуально, и % будет разным даже у двух одинаковых по проекту.
Просто, лично мне не приятно, когда наемные работники, вдруг резко начинают мнить себя владельцами города и открыть заявлять, что: "с жильцами, нужно проводить собрание с жильцами, чтобы более 75% людей были согласны с повышением тарифа, но люди не согласятся... объяснять людям нет времени" - а потому срать мы хотели на их мнение и требования закона.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5761
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2802 раз.
Подякували: 1627 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 01:41

Справа № 826/8441/17 в http://reyestr.court.gov.ua/ решение от 06.07.2018:
Визнати протиправним та скасувати розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 668 від 06 червня 2017 року «Про встановлення тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».


от 20.12.2018
Апеляційну скаргу Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) залишити без задоволення.
Yuri2014
 
Повідомлень: 168
З нами з: 06.05.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 01:46

  Pegasmaster написав:
  nalim написав:Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.

господа, это же главный финансовый форум страны, как повышение квартплаты вас уничтожит?
я сейчас плачу в районе 250 грн, ну повысят на 5%, и что?
самая болезненная тема не эта, а отопление.

Мы Жэку платим за 2 человек почти 600 гр. Или это от М2 считается? И повышают обычно не на 5% - а на 30-50 %, а главное систематически несколько раз в год. То есть выходит за год и на 100% и 200%.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4809
З нами з: 07.05.11
Подякував: 658 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві перенесли знесення Шулявського шляхопроводу
R2 » Чет 27 гру, 2018 03:31
4 203
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 23:49
EKO
Стало відомо, скільки доріг хочуть побудувати в Україні...
R2 » Чет 27 гру, 2018 14:34
1 40
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 14:34
jeugen
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 429, 430, 431
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4302 223928
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 23:02
Sommer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11427)
28.12.2018 01:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.