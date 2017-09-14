У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити

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Додано: Чет 27 гру, 2018 19:32
Зрада-зрада, 30 лет квартплату не повышали, а вот злобный Порошенко пришел и лично повелел поднять!
Блин, такое впечатление, что у некоторых зрадофилов впечатления о реальном мире черпается из сказок Барто.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 27 гру, 2018 20:22
Дали б уже всем патриотам по патриотическому минимальному прожиточному на патриота, остальное на веру и мову ..и не морочили бы голову патриотам своими оправданиями
Додано: Чет 27 гру, 2018 21:20
Этого мало.
Нужны европейские тарифы на коммунальные услуги.
Эти уб...ки из ЖЕКа , а теперь управляющей компании за 20 лет что живу ни разу не заменили лампочку на моей лестничной клетки и не отключают ее ночью не говоря о том, чтобы реле на движение поставить как в соседних домах.
За что им платить, за уборку мусора, так за это сейчас отдельной строкой берут.
За убитый лифт?
В общем, боксера вместе с нынешней бандой пора спускать в унитаз
В игноре Kart, Sommer
Додано: Чет 27 гру, 2018 23:27
А что, не у кого больше, кроме меня, вопрос не возник по вышесказанному этими деятелями?
Они правда настолько "потерялись", что сами сознательно сообщают во всеуслышание, что плевать они хотели на законы Украины и УК им не указ? Тупые или бесстрашные?
Сегодня 27 декабря 2018 года.
"С 1 января 2019 года Киев поднимет квартплату в части обслуживания домов и придомовой территории в связи с повышением цен на электроэнергию, которая используется для освещения мест общего пользования и функционирования лифтов в многоквартирных домах - заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев".
«Есть определенная процедура, согласно которой повышение тарифа нужно согласовать минимум за две недели с жильцами, нужно проводить собрание с жильцами, чтобы более 75% людей были согласны с повышением тарифа, но люди не согласятся. Если поднять тариф автоматически, то это незаконно, объяснять людям нет времени, можно только в убыток себе работать», – сообщила начальник Управления развития жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко
Надеюсь, после отстранения этих беспредельщиков от власти, они точно будут работать не в убыток и времени у них будет достаточно. Шить в колонии рукавицы и прочий текстиль, на благо Родины
Додано: Чет 27 гру, 2018 23:57
Re: У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платит
Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:07
Не ну это понятно, что не умрет никто от этого.
А откуда вы взяли, что на 5% повышение?
В заголовке: В Киеве повышают квартплату: сколько придется платить?
но, ответа в тексте не прозвучало, да и не могло.
По каждому дому тариф просчитывается индивидуально, и % будет разным даже у двух одинаковых по проекту.
Просто, лично мне не приятно, когда наемные работники, вдруг резко начинают мнить себя владельцами города и открыть заявлять, что: "с жильцами, нужно проводить собрание с жильцами, чтобы более 75% людей были согласны с повышением тарифа, но люди не согласятся... объяснять людям нет времени" - а потому срать мы хотели на их мнение и требования закона.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 01:41
Справа № 826/8441/17 в
от 20.12.2018
Додано: П'ят 28 гру, 2018 01:46
Мы Жэку платим за 2 человек почти 600 гр. Или это от М2 считается? И повышают обычно не на 5% - а на 30-50 %, а главное систематически несколько раз в год. То есть выходит за год и на 100% и 200%.
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