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У Києві підвищують квартплату:
скільки доведеться платити

У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:19

  kalinavalera1 написав:
  Pegasmaster написав:
  nalim написав:Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.

господа, это же главный финансовый форум страны, как повышение квартплаты вас уничтожит?
я сейчас плачу в районе 250 грн, ну повысят на 5%, и что?
самая болезненная тема не эта, а отопление.

Мы Жэку платим за 2 человек почти 600 гр. Или это от М2 считается? И повышают обычно не на 5% - а на 30-50 %, а главное систематически несколько раз в год. То есть выходит за год и на 100% и 200%.

Ви намагаєтесь обговорювати тему в якій навіть не намагалися розібратися. Відповідно вона Вас не турбує. Чому тоді ниєте?

Що. 600 грн квартплата жеку? 100 квадратів квартира...
Це ДОРОГО?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:38

  SkyПердяй написав:
  Pegasmaster написав:ну повысят на 5%, и что?

У нас это собрание в доме управа проводила. Объявили подъем от того что есть чуть более чем на 70%. Ну как-то не 5% как Вы заявили - и да, действительно - желающих проголосовать за это решение тогда не нашлось. Начали грозить представители управорганизации что в противном случае лифт будет работать 2 часа утром 2 часа вечером и все. Мы все с них поржали... Мне и самому интересно как оно с нового года будет.

А виходячи з цієї статті https://news.finance.ua/ua/news/-/441349/vlada-kyyeva-zobovyazala-znyzyty-taryfy-na-obslugovuvannya-prybudynkovoyi-terytoriyi - вам намагались донести, що ви будете платити 70% від 600грн.
jeugen
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