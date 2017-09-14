У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити
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У нас это собрание в доме управа проводила. Объявили подъем от того что есть чуть более чем на 70%. Ну как-то не 5% как Вы заявили - и да, действительно - желающих проголосовать за это решение тогда не нашлось. Начали грозить представители управорганизации что в противном случае лифт будет работать 2 часа утром 2 часа вечером и все. Мы все с них поржали... Мне и самому интересно как оно с нового года будет.