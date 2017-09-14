RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві підвищують квартплату:
скільки доведеться платити

У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:38

  SkyПердяй написав:
  Pegasmaster написав:ну повысят на 5%, и что?

У нас это собрание в доме управа проводила. Объявили подъем от того что есть чуть более чем на 70%. Ну как-то не 5% как Вы заявили - и да, действительно - желающих проголосовать за это решение тогда не нашлось. Начали грозить представители управорганизации что в противном случае лифт будет работать 2 часа утром 2 часа вечером и все. Мы все с них поржали... Мне и самому интересно как оно с нового года будет.

А виходячи з цієї статті https://news.finance.ua/ua/news/-/441349/vlada-kyyeva-zobovyazala-znyzyty-taryfy-na-obslugovuvannya-prybudynkovoyi-terytoriyi - вам намагались донести, що ви будете платити 70% від 600грн.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 228
З нами з: 08.08.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:09

Все реформы в Украине имеют однонаправленное действие - повышение оплаты на все для всех людей . Я жду реформы которая бы снизила или же убрала оплаты для людей и повысила их материальное состояние , интересно будут ли такие реформы ???
makishin60
Аватар користувача
 
Повідомлень: 172
З нами з: 03.10.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:19

  makishin60 написав:Все реформы в Украине имеют однонаправленное действие - повышение оплаты на все для всех людей . Я жду реформы которая бы снизила или же убрала оплаты для людей и повысила их материальное состояние , интересно будут ли такие реформы ???

Можна і так. Прибрати оплату можна забравши у Вас предмет за який необхідно платити.
Не має квартири - не має за що платити. Менше платиш- більше залишається, покращується матеріальний стан.

Кажуть Власність зобов'язує.
Зи. Я чомусь проти такого сценарію.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13710
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:28

Re: формы

  makishin60 написав:жду реформы которая бы снизила или же убрала оплаты для людей и повысила их материальное состояние , интересно будут ли такие реформы

Есть ТАКие рехформы! на бигбордах
sal
 
Повідомлень: 3174
З нами з: 25.03.16
Подякував: 511 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:29

  Sommer написав:Зрада-зрада, 30 лет квартплату не повышали, а вот злобный Порошенко пришел и лично повелел поднять!

Блин, такое впечатление, что у некоторых зрадофилов впечатления о реальном мире черпается из сказок Барто.

Реальный мир - это карман каждого из нас, а с этим все хуже и хуже.
nalim
 
Повідомлень: 6392
З нами з: 25.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:31

  Pegasmaster написав:
  nalim написав:Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.

господа, это же главный финансовый форум страны, как повышение квартплаты вас уничтожит?
я сейчас плачу в районе 250 грн, ну повысят на 5%, и что?
самая болезненная тема не эта, а отопление.

Самая болезненная тема, что нас нахлобучивают по всем фронтам. А вас, если квартплата устраивает, то и за отопление должны хавать.
nalim
 
Повідомлень: 6392
З нами з: 25.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:31

Re: У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платит

  nalim написав:Реальный мир - это карман каждого из нас, а с этим все хуже и хуже.

Тоді, виходить - ви не так і не те робите, аби заробити в карман.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 228
З нами з: 08.08.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:36

Re: реально?..

  nalim написав:карман каждого из нас, а с этим все хуже и хуже

защитники кажуть - работать надо тчательнее.. над ланосом
sal
 
Повідомлень: 3174
З нами з: 25.03.16
Подякував: 511 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:37

Re: виходить

  jeugen написав:ви не так і не те робите, аби заробити в карман

Умный в гору не пойдет. Умный гору обойдет. ..в Польшу.. а не на майдан
sal
 
Повідомлень: 3174
З нами з: 25.03.16
Подякував: 511 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:38

  Первый написав:
  makishin60 написав:Все реформы в Украине имеют однонаправленное действие - повышение оплаты на все для всех людей . Я жду реформы которая бы снизила или же убрала оплаты для людей и повысила их материальное состояние , интересно будут ли такие реформы ???

Можна і так. Прибрати оплату можна забравши у Вас предмет за який необхідно платити.
Не має квартири - не має за що платити. Менше платиш- більше залишається, покращується матеріальний стан.

Кажуть Власність зобов'язує.
Зи. Я чомусь проти такого сценарію.

У вас с логикой непонятки . Люди живут в своих квартирах доставшихся им от предков , родственников , от советской власти , многие квартиры выдавались по льготам . Вот власть эта повышает всем и сразу . Но я разбирался с ЖЕКом по поводу оплаты и пришел в ужас от того какие прибыли они получают . И самое интересное что часть денег от людей прокручивается ЖЕКАми через коммерческие фирмы и списывается на непонятные работы . Это все под крышей чиновников которые часть людских денег передают наверх бонзам этой власти .
makishin60
Аватар користувача
 
Повідомлень: 172
З нами з: 03.10.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
  #<1234>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1957vasily, sal і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві перенесли знесення Шулявського шляхопроводу
R2 » Чет 27 гру, 2018 03:31
4 225
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 23:49
EKO
Стало відомо, скільки доріг хочуть побудувати в Україні...
R2 » Чет 27 гру, 2018 14:34
1 48
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 14:34
jeugen
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 429, 430, 431
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4302 223962
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 23:02
Sommer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65833)
28.12.2018 11:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.