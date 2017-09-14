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У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:36
Первый написав: Первый написав:
В контексті відповіді на питання? Ні. Логіка проста і очевидна. Почитайте у відповідь на що була написана ця фраза.
Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.
Для користувача квартплата це питання життя чи смерті. Спасаю людину.
Ви мабуть не читаєте те що інші пишуть. В КИЄВІ піднімають квартплату. Користувач каже що це питання життя чи смерті. Кажу де не піднімають. Решта ваші фантазії.
То есть, кроме Киева и д/лнр, вы ничем не интересуетесь? Не очень широкий кругозор. Именно это я и имел ввиду.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:58
Pegasmaster написав:
я сейчас плачу в районе 250 грн, ну повысят на 5%, и что?
у вас похоже квартира меньше 40 м2?...
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:17
nalim написав:
Результат нулевой. Если влить еще денег, Васадзе и их стырит. Смысл?
Отож.
Труд, конечно, облагораживает и время занимает, но основное предназначение труда - это полезный результат, окромя облагораживания.
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