У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити
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rjkz написав:Умные уже гору обошли и не самым умным без умных несладко.
Умный еще учится и учится заранее, чтобы не оказаться на майдане.
Да, учится, курсы иностранных языков переполнены. Возраст от 3-х лет до 50-ти. Знакомый с работы уволился, чтобы с детьми сидеть дома. Жена преподает на курсах, дает частные уроки, уроки по скайпу. Без выходных и с утра до позднего вечера. Скайп-уроки иногда после полуночи заканчиваются. На некоторых курсах 1-2 преподавателя на всех, причем порой преподают начальные уровни те, кто сами не сильно-то языки знают. Ценник повышается чуть-ли не каждые 3 месяца. Преподаватели диктуют себе размер зарплаты, чуть что не так - уходят к конкурентам.
О чем это говорит? "Кто будет последним - выключите свет в Борисполе" (с)
Вы все свои арендные квартиры уже продали в ожидании пипца и массового свала?
EKO написав:Не ну это понятно, что не умрет никто от этого. А откуда вы взяли, что на 5% повышение? В заголовке: В Киеве повышают квартплату: сколько придется платить? но, ответа в тексте не прозвучало, да и не могло. По каждому дому тариф просчитывается индивидуально, и % будет разным даже у двух одинаковых по проекту.
я просто о том писал, что насколько надо 250 грн в месяц поднять, чтобы это было существенной суммой для зажиточных обитателей главного финансового форума страны?
Вы сильно удивитесь - но мы платим не только ЖЭКу. Это не единственная проблема и статья расходов для любого человека - тем более финансиста. Так что суммы выходят боле чем существенны. Но вам не понять - вы ж льготник , и не финансист. На данном форуме - в основном начинающие финансисты - а не матерые. Кстати - на то и финансист - что бы деньги уметь считать. Никогда не станет финансистом тот, кто тратит деньги зря н пойми за что и на что.
А что касается существенного платежа - который задевает интересы любого финансиста - то вам этого тоже не понять, но если человек себя уважает - то любой не адекватный платеж ,который с вас вымогают, тем более - плата вообще ни за что - очень задевает и напрягает. В психологии это называется - "человека опускают на деньги". Кому понравится - когда его опускают ? Есть разные извращенцы и любители такого , но у нормальных людей это вызывает возмущение. И поверьте сумма на которую вас опускают - тут вообще не главное.
rjkz написав:Лнр с днр не підвищують. Можливо туди?
Странный формат мышления. Других вариантов нет?
Чому? Є. Створюємо осбб. Прописуємо в статут що любі витрати більше 5/10/20/1000 грн лише за погодженням з усіма мешканцями. Відмовляємось від послуг які не потрібні, додаємо які потрібні і вуаля...
Да я не про это. Вы имеете триггер в логике - "если что-то не нравится - гоу ту л/днр" Несколько плоское мышление - не находите?
Я бы не назвал это плоским мышлением - а скорее человек считает что мы живем в условиях жесткой диктатуры - он вам говорит, что если нынешняя власть вас не сможет опустить на деньги - путем неадекватных платежей - то выжить тут вы не сможете. Вас уничтожат. А вы наивный про ОСББ пишете. Опускать на деньги можно где угодно и как угодно. Если такой метод управления страной и заточенный под это госаппарат, так и через ОСББ вытянут еще больше.
rjkz написав:при всем уважении, но ЖЭК знал о проблемах в Вашем подъезде?
Обратная связь запросто может быть через дворника. вот только давно уже в подъезде возле заваренных мусоропроводов убирают раз в месяц.. а то и реже
Я не раз уже убеждался, что мой ЖЭК делает что-то, но если он об этом знает. Хотя реально соседей, которые позвонят и скажут в доме немного, а меня просто напрягает, то что этим занимаюсь я и еще несколько человек. Если-бы 1,5 тысячи человек звонили по поводу того, что их не устраивает, то просто задолбали-бы ЖЭК настолько, что ему проще было-бы все сделать. А то, что что-то все время есть что делать - посмотрите на свою квартиру. И хотя-бы раз пылесосить и мыть пол и лампочки менять и ванну/мойку/унитаз чистить и окна мыть иии... Многие на это просто не обращают внимания. Но на то, что ЖЭК то-то не сделал (зачастую не знал)...
Не....У нас у каждого 8 часовый рабочий день, и вы видели учителя или водителя трамвая - которому специально сообщают - что он должен явиться на работу именно сегодня и в именно в 1б класс ? Работники ЖЭКа имеют такой же 8 часовый рабочий день, в течении которого он должны - менять лампочки , электрощитки, стекла в подъезде вставлять, и убирать - то ли падающие листья осенью, то ли бурьяны и амброзию - убирать летом, то ли чистить снег зимой и тп. Никто им не должен звонить и говорить , явитесь на свой участок и приведите в порядок то-то. Работа на участке - ее никогда не переделать всю. Поэтому 8 часов - работники ЖЭка должны находиться на участке - дворник тем более. У нас хоть звони, хоть не звони - никто ничего делать не будет. И если люди сами не выполняют свою работу - то я удивлен, что звонок одного з 1000 жильцов - их заставить работать. Так им будут звонить в день по 300 звонков сообщать о куче негараздов. Он просто трубку снимать н будут и все. Они на работу - не ходят - на свой участок работы. Какие звонки по телефону ? Сами должны ходить, смотреть и делать. Наши дворы - это их рабочее место. За зарплатой же сами ходят и ни за что ее получать не криминал ? А лампочки наши красть и сколько еще денег списывается ....Это все - откровенное и прямое вымогательство денег. Даже плата ЖЭКу - ни за что. Они- работники ЖЭков - ничего не делают намеренно - таково их кредо - опускать жильцов на деньги. Это жесткий криминал - который в Украине стал нормой жизни и люди даже не понимают как это низко, криминально и что так жить нельзя. Наши люди привыкли быть опущенными. Даже не понимают - что это сильно НЕ НОРМАЛЬНО.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 28 гру, 2018 19:51, всього редагувалось 1 раз.
change_pm написав:Стосовно старих будинків, спочатку нехай управляюча компінія будинок до ладу доведе, а потів нехай вже "нулячий" осбб передає. А то, як роками бабло стригти, то ОК, а як ремонт зробити, то коштів немає.
Тю. НЕХАЙ.
Ви ж знаєте чим це закінчиться? Такими ж розмовами через рік.
Люблю коли щирі українці кажуть хай хтось щось зробить:-)
Ви тільки "відкинулися"? Вас "опускають", а Ви навіть зателефонувати і спитати чому не можете....
А про що тут питати ? Ви як Петро у анекдоті. Петро питає товариша - порадь - як це зрозуміти ? Приїзджаю з відрядження, СМСку відправив дружині - щоб зустрічала з борщем - відчиняю двері - а вона з сусідом - лежить у ліжку гола, борща не наготувала ,то ж порадь - це вона мені зраджує - чи просто СМС ку не отримала ?
Я не з тюрми пишу , я професійний психолог - трошки розуміюся на кримінальній психогії. Є навіть така наука. Як що люди не розуміють - що іх опускають - навіть "дзвонять та обговорюють це зі злодіями як так і годиться - то вже дуже запущена справа - це з одного боку психологічно зламані та знищені люди - а з іншого террористи - це "стокгольмский сіндром".
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 28 гру, 2018 20:11, всього редагувалось 1 раз.