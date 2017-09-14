У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:30
Re: У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платит
Если к уху приложить пустой кошелек,то можно услышать как в нем шуршит правительство Украины
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:35
Разговаривать тут как раз не о чем. А на счет рабов - согласен. Если мастер участка, дворник, єлектрик и тп, не выполняют систематически свою работу - как обычные водители трамвая , кассиры , библиотекари, все работающие люди - они сознательно крадут наши деньги. И не только. Поскольку это все явно видно всем и не делается тайно в ночью , и это не секрет, но горисполком их не увольняет - то значит их крышует Горисполком. А это уже мафиозная группировка. О чем с мафиозной группировкой говорить ? Если люди выполняют свою работу не за то, что им платят зарплату, а только по специальному звонку - то за этим звонком стоят особые связи, например в криминальной среде или что-то еще. И так понятно - что работают не за зарплату - а по звонку, и ясно - что по любому звонку они работать не станут.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:39
Black Jack - White Business
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