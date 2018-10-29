У Швеції набирає обертів тренд майбутнього: громадяни імплантують чіпи під шкіру, щоб відмовитися від пластикових карток.
Дивися повний текст 4 тисячі шведів вживили під шкіру чіпи, які замінюють пластикові картки (відео).
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:16
4 тисячі шведів вживили під шкіру чіпи, які замінюють...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 4 тисячі шведів вживили під шкіру чіпи, які замінюють пластикові картки (відео).
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:16
"В Швеции набирает обороты тренд будущего: граждане вживляют чипы под кожу" - Боже упаси от такого будущего.
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:27
Re: 4 тисячі шведів вживили під шкіру чіпи, які замінюють...
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
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