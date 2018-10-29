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4 тисячі шведів вживили під
шкіру чіпи, які замінюють...

4 тисячі шведів вживили під шкіру чіпи, які замінюють...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:16

4 тисячі шведів вживили під шкіру чіпи, які замінюють...

Пропонуємо до обговорення:
У Швеції набирає обертів тренд майбутнього: громадяни імплантують чіпи під шкіру, щоб відмовитися від пластикових карток.

Дивися повний текст 4 тисячі шведів вживили під шкіру чіпи, які замінюють пластикові картки (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:16

"В Швеции набирает обороты тренд будущего: граждане вживляют чипы под кожу" - Боже упаси от такого будущего.
mksm
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:27

Re: 4 тисячі шведів вживили під шкіру чіпи, які замінюють...

viewtopic.php?p=4537588#p4537588
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:10

Re: 4 тисячі шведів вживили під шкіру чіпи, які замінюють...

  mksm написав:тренд будущего: граждане вживляют чипы под кожу

Ага одни ее обрезают а другие туда -- чипы)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:07

  Джон написав:
  mksm написав:тренд будущего: граждане вживляют чипы под кожу

Ага одни ее обрезают а другие туда -- чипы)).

что - прямо туда? ))) :shock: :D
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как глупо
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