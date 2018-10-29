У Швеції набирає обертів тренд майбутнього: громадяни імплантують чіпи під шкіру, щоб відмовитися від пластикових карток.
Дивися повний текст 4 тисячі шведів вживили під шкіру чіпи, які замінюють пластикові картки (відео).
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:16
4 тисячі шведів вживили під шкіру чіпи, які замінюють...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 4 тисячі шведів вживили під шкіру чіпи, які замінюють пластикові картки (відео).
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:16
"В Швеции набирает обороты тренд будущего: граждане вживляют чипы под кожу" - Боже упаси от такого будущего.
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:27
Re: 4 тисячі шведів вживили під шкіру чіпи, які замінюють...
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
Додано: Чет 27 гру, 2018 20:10
Re: 4 тисячі шведів вживили під шкіру чіпи, які замінюють...
Додано: Чет 27 гру, 2018 22:07
что - прямо туда? )))
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 01:23
Re: 4 тисячі шведів вживили під шкіру чіпи, які замінюють...
Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:12
Это ни о чем на самом деле - 4 тыс это меньше 1 промилле от всех шведов :-)
Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:25
Все как по книге Откровение Иоанна Богослова , вживляют чипы в тело , как он мог знать тогда что это произойдет ???
Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:44
makishin60
То не предсказание вовсе. Просто угадал одну какуюто деталь и все. Остальное - просто жесть ни с чем не сравнима и сбыться даже не может. Я читала... одна из вещей почему верить перестала в это все.
Там возможностей трактовки - выше крыши по 100 вариантов на 1 слово.
А если взглянуть критически то - бред полный.
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