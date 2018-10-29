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4 тисячі шведів вживили під
шкіру чіпи, які замінюють...

4 тисячі шведів вживили під шкіру чіпи, які замінюють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:50

Re: 4 тисячі шведів вживили під шкіру чіпи, які замінюють...

  Джон написав:- завидуете да ))

Чему завидовать? совершенно согласна с врачами а особенно если спортом занимаешься то у тебя же мышцы поменяться могут и это жуткий дискомфорт еще вылезет куда-нибудь и потом никому не составить труда обворовать до липки - стоить человека украсть и быстренько вытащить чип.
Juna
 
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