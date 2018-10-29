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4 тисячі шведів вживили під шкіру чіпи, які замінюють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:50
Джон написав:
- завидуете да ))
Чему завидовать? совершенно согласна с врачами а особенно если спортом занимаешься то у тебя же мышцы поменяться могут и это жуткий дискомфорт еще вылезет куда-нибудь и потом никому не составить труда обворовать до липки - стоить человека украсть и быстренько вытащить чип.
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Juna
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:21
Juna написав: Джон написав:
- завидуете да ))
Чему завидовать? совершенно согласна с врачами а особенно если спортом занимаешься то у тебя же мышцы поменяться могут и это жуткий дискомфорт еще вылезет куда-нибудь и потом никому не составить труда обворовать до липки - стоить человека украсть и быстренько вытащить чип.
так и сейчас чтобы обокрасть до трусов - нужно всего лишь выкрасть человека с его смартфоном и применить терморектальный криптоанализатор (в простонародье - паяльник). )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:18
Джон написав: mksm написав:
тренд будущего: граждане вживляют чипы под кожу
Ага одни ее обрезают а другие туда -- чипы)).
О, так иудеи самые продуманные оказались .Давно значит про чипирование знали.Хотя и обрезание не панацея (если что можно и в мешочке носить )
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:03
С 2002 года ввоз животных в ЕС и многие другие страны без микрочипа запрещён. Начали с котов и собак, а закончат заробитчанами. Шведам - по желанию.
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warlamp
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Додано: Суб 29 гру, 2018 08:54
Шо за БРЕД?
WeChat Pay - заменило карточки и "наличку"!!! более чем МИЛЛИАРДУ ЛЮДЕЙ и это действительно работает, кому нужны чипы, если все может работать на QR коде?
Чип вместо паспорта? Зачем? Есть ДНК - чип по сравнению с ним что то первобытное.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 07:41
Уверен, что когда лошадей заменяли на поезда люди высказывались так же.
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2046006
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Додано: Пон 31 гру, 2018 10:03
2046006 написав:
Уверен, что когда лошадей заменяли на поезда люди высказывались так же.
1. Лошади до сих пор находят свое применение.
2. Чипы в теле это как то, что использовали до лошадей для перевозки грузов по современным меркам.
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