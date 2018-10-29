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4 тисячі шведів вживили під
шкіру чіпи, які замінюють...

4 тисячі шведів вживили під шкіру чіпи, які замінюють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:50

Re: 4 тисячі шведів вживили під шкіру чіпи, які замінюють...

  Джон написав:- завидуете да ))

Чему завидовать? совершенно согласна с врачами а особенно если спортом занимаешься то у тебя же мышцы поменяться могут и это жуткий дискомфорт еще вылезет куда-нибудь и потом никому не составить труда обворовать до липки - стоить человека украсть и быстренько вытащить чип.
Juna
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:21

  Juna написав:
  Джон написав:- завидуете да ))

Чему завидовать? совершенно согласна с врачами а особенно если спортом занимаешься то у тебя же мышцы поменяться могут и это жуткий дискомфорт еще вылезет куда-нибудь и потом никому не составить труда обворовать до липки - стоить человека украсть и быстренько вытащить чип.

так и сейчас чтобы обокрасть до трусов - нужно всего лишь выкрасть человека с его смартфоном и применить терморектальный криптоанализатор (в простонародье - паяльник). )))
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:18

  Джон написав:
  mksm написав:тренд будущего: граждане вживляют чипы под кожу

Ага одни ее обрезают а другие туда -- чипы)).
О, так иудеи самые продуманные оказались .Давно значит про чипирование знали.Хотя и обрезание не панацея (если что можно и в мешочке носить ) :mrgreen:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:03

С 2002 года ввоз животных в ЕС и многие другие страны без микрочипа запрещён. Начали с котов и собак, а закончат заробитчанами. Шведам - по желанию.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 08:54

Шо за БРЕД?

WeChat Pay - заменило карточки и "наличку"!!! более чем МИЛЛИАРДУ ЛЮДЕЙ и это действительно работает, кому нужны чипы, если все может работать на QR коде?

Чип вместо паспорта? Зачем? Есть ДНК - чип по сравнению с ним что то первобытное.
shkarapet
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 07:41

Уверен, что когда лошадей заменяли на поезда люди высказывались так же.
2046006
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:03

  2046006 написав:Уверен, что когда лошадей заменяли на поезда люди высказывались так же.

1. Лошади до сих пор находят свое применение.
2. Чипы в теле это как то, что использовали до лошадей для перевозки грузов по современным меркам.
shkarapet
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 11:31

  2046006 написав:Уверен, что когда лошадей заменяли на поезда люди высказывались так же.

Сейчас процесс замены пошёл в обратном направлении - всё больше пересичных в сёлах пересаживаются на гужевой транспорт.
warlamp
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