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4 тисячі шведів вживили під
шкіру чіпи, які замінюють...

4 тисячі шведів вживили під шкіру чіпи, які замінюють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:26

  sav написав:
  warlamp написав: Сейчас процесс замены пошёл в обратном направлении - всё больше пересичных в сёлах пересаживаются на гужевой транспорт.

Восточные фантазии? На западной и центре не протолкнуться от евроблях! :D

п.с. А по теме: чем больше плотность населения, тем суровей контроль - правило животноводства :shock:


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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:27

  trololo написав:
  warlamp написав:
  2046006 написав:Уверен, что когда лошадей заменяли на поезда люди высказывались так же.

Сейчас процесс замены пошёл в обратном направлении - всё больше пересичных в сёлах пересаживаются на гужевой транспорт.


лошадь это дорого и неудобно. в селах переходят на мотоблоки


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